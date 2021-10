Cosa è successo il 16 ottobre 1943? Il giorno più nero per l’Italia

Leggi su chenews

(Di sabato 16 ottobre 2021) Il secondo conflitto mondiale ha regalato alla storia momenti durissimi. Uno riguarda il 16e rappresenta ilpiùper. I deportati del 16furono portati ad Auschwitz (GettyImages)La seconda guerra mondiale è una macchia nella storia mondiale che non si cancellerà mai. Non è possibile dimenticare lo sterminio e le tantissime vite strappate. La memoria è fondamentale per non lasciare cadere nell’oblio quanto accaduto affinché non possa, in alcun modo, ripetersi. Ci sono tante date da ricordare e che fanno male. Una di queste è proprio il 16che è stato uno dei più brutali per la storia italiana. Tutto avvenne all’alba e si eseguì il rastrellamento del ghetto di ...