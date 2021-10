Corteo no Green pass a Milano, i manifestanti si siedono per terra e bloccano il traffico: “L’Italia è fondata sul lavoro, non sul certificato verde” (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo più di cinque ore in giro per la città – in un Corteo che non è mai stato autorizzato dalle autorità – circa un migliaio di persone, dell’iniziale, più corposo, Corteo No Green pass, si sono fermate all’incrocio di Porta Venezia, bloccando il traffico di Milano in quattro direzioni. Alcuni manifestanti si sono seduti per terra, riproponendo i cori scanditi lungo le vie del centro: “Giù le mani dal lavoro”, “no Green pass” e svariati insulti a Mario Draghi. “Il Green pass è incostituzionale, perché la Costituzione dice che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, non sul Green pass – ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Dopo più di cinque ore in giro per la città – in unche non è mai stato autorizzato dalle autorità – circa un migliaio di persone, dell’iniziale, più corposo,No, si sono fermate all’incrocio di Porta Venezia, bloccando ildiin quattro direzioni. Alcunisi sono seduti per, riproponendo i cori scanditi lungo le vie del centro: “Giù le mani dal”, “no” e svariati insulti a Mario Draghi. “Ilè incostituzionale, perché la Costituzione dice che la Repubblica italiana èsul, non sul– ha detto ...

Advertising

LaStampa : Nonna si affaccia dal balcone e inveisce contro i no green pass in corteo a Udine - DSantanche : Gli arrestati: «Durante la manifestazione 'No-Vax e no Green pass', ci fu una trattativa per il corteo verso la Cgi… - Agenzia_Ansa : Si sta dirigendo verso la sede Rai di corso Sempione il corteo No Green Pass in corso a Milano, dove si è registrat… - paoloabbadir : RT @localteamtv: No Green pass, polizia schierata: tensione a Milano #NoGreenPass #Milano #Corteo - restucciasalva : RT @restucciasalva: Milano, corteo al Duomo : No Green Pass seduti in piazza -