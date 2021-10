Corriere dello Sport – Mutazione Napoli, i bambini sono diventati grandi (Di sabato 16 ottobre 2021) Luciano Spalletti ha cambiato il Napoli, una vera e propria Mutazione, tattica ma soprattutto mentale quella del tecnico toscano. Insigne e compagni sono passati dall’avere quasi paura di scendere in campo con il Verona, nell’ultima e decisiva giornata della stagione 2020/21, all’avere sicurezza nei propri mezzi. Purtroppo quel Napoli-Verona è costata la qualificazione alla Champions League ai partenopei, ma in realtà il Napoli aveva gettato alle ortiche altri punti per strada sempre a causa di difetti mentali. “Dobbiamo annusare il pericolo” ripeteva come un mantra Gattuso, ma in realtà gli azzurri non hanno mai fatto quel salto di mentalità con il tecnico calabrese. Spalletti: cambio di mentalità al Napoli Corriere dello Sport parla ... Leggi su napolipiu (Di sabato 16 ottobre 2021) Luciano Spalletti ha cambiato il, una vera e propria, tattica ma soprattutto mentale quella del tecnico toscano. Insigne e compagnipassati dall’avere quasi paura di scendere in campo con il Verona, nell’ultima e decisiva giornata della stagione 2020/21, all’avere sicurezza nei propri mezzi. Purtroppo quel-Verona è costata la qualificazione alla Champions League ai partenopei, ma in realtà ilaveva gettato alle ortiche altri punti per strada sempre a causa di difetti mentali. “Dobbiamo annusare il pericolo” ripeteva come un mantra Gattuso, ma in realtà gli azzurri non hanno mai fatto quel salto di mentalità con il tecnico calabrese. Spalletti: cambio di mentalità alparla ...

Advertising

sportli26181512 : Corriere dello Sport: 'Milan, il Covid ferma anche Diaz': Si parla anche del Milan, di scena questa sera a San Siro… - infoitsport : C'è Lazio-Inter. Corriere dello Sport: 'Sarri, non è il suo calcio, non è ancora la Lazio dei sogni' - sportli26181512 : Corriere dello Sport: 'Milan, il Covid ferma anche Diaz': Si parla anche del Milan, di scena questa sera a San Siro… - MilanNewsit : Corriere dello Sport: 'Milan, il Covid ferma anche Diaz' - Boboj29 : Corriere dello sport Oggi in prima Inzaghi dato che si gioca Lazio-Inter, domani scommetto che in prima Zazza met… -

Ultime Notizie dalla rete : Corriere dello Lazio - Inter: Inzaghi e un mondo capovolto Perché a meno di un anno di distanza, Sergio Cragnotti , subito dopo aver venduto Vieri all'Inter per 90 miliardi di lire (compreso il cartellino del Cholo Simeone, l'uomo dello scudetto 2000), ...

Roma, Zaniolo prenota il rinnovo e il gol contro la Juve Più che di stimoli, in questi giorni avrebbe bisogno di un calmante. C'è la Juventus , cosa chiedere di più a una domenica? Nicolò Zaniolo sta pensando a questa partita da settimane. Non che le altre ...

Lazio, Sarri: "Questo non è calcio, ma show. Voglio una reazione" Corriere dello Sport McGregor, maglia della Roma e whisky con Mourinho: “José è una leggenda” Il famoso atleta è in vacanza nella capitale. Assediato da migliaia di fan, lui ha voluto incontrare il tecnico giallorosso ...

Lazio-Inter: Inzaghi e un mondo capovolto Dopo ventidue anni con la maglia biancoceleste domani Simone rientrerà allo stadio Olimpico come allenatore dei nerazzurri: un’emozione nuova e anche inaspettata ...

Perché a meno di un anno di distanza, Sergio Cragnotti , subito dopo aver venduto Vieri all'Inter per 90 miliardi di lire (compreso il cartellino del Cholo Simeone, l'uomoscudetto 2000), ...Più che di stimoli, in questi giorni avrebbe bisogno di un calmante. C'è la Juventus , cosa chiedere di più a una domenica? Nicolò Zaniolo sta pensando a questa partita da settimane. Non che le altre ...Il famoso atleta è in vacanza nella capitale. Assediato da migliaia di fan, lui ha voluto incontrare il tecnico giallorosso ...Dopo ventidue anni con la maglia biancoceleste domani Simone rientrerà allo stadio Olimpico come allenatore dei nerazzurri: un’emozione nuova e anche inaspettata ...