Coronavirus, oggi in Italia 2.983 nuovi positivi e 14 decessi (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 2.983 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, in crescita rispetto ai 2.732 di ieri ma anche ai 2.748 di sabato scorso. Ancora molti i tamponi rispetto alla media degli ultimi mesi per l’effetto... Leggi su feedpress.me (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 2.983 icasi Covid nelle 24 ore in, in crescita rispetto ai 2.732 di ieri ma anche ai 2.748 di sabato scorso. Ancora molti i tamponi rispetto alla media degli ultimi mesi per l’effetto...

Advertising

sole24ore : #Greenpass obbligatorio, l'Italia non si blocca: proteste da Genova a Trieste ma pochi disagi - @nytimes, da… - sole24ore : #Greenpass obbligatorio. #Inps, certificati malattia +23% su venerdì scorso @sole24ore - Immaguarino6 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 16 ottobre: 2983 nuovi casi e 14 morti - Corriere : In Italia 2983 nuovi casi e 14 morti. In calo ricoveri e terapie intensive: il bollettino di oggi - blusewillis1 : RT @ultimenotizie: Sono 2.983 i contagi da #Coronavirus in Italia oggi. Registrati altri 14 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processat… -