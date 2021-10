Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di sabato 16 ottobre 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile. A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici Leggi su tg24.sky (Di sabato 16 ottobre 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel ministero della Salute e della Protezione civile. A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici

Advertising

sole24ore : #Greenpass obbligatorio, l'Italia non si blocca: proteste da Genova a Trieste ma pochi disagi - @nytimes, da… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie in Italia. Il Premio Nobel Parisi fa la terza dose:?«È fondamentale»… - EvolinoCheese : Da due giorni il numero di tamponi effettuati è molto più alto per l’esigenza di GP. I tamponi addizionali sono qui… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Ancora molto alto il numero di tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Itali… - cronaca_news : Coronavirus, bollettino 16 ottobre 2021: 2983 contagi, 14 morti. Tasso di positività stabile a 0,6%… -