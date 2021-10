(Di sabato 16 ottobre 2021) Su 15.816 tamponi molecolari e 22.659 tamponi antigenici (per un totale di 38.475 tamponi), nelle ultime 24 ore nelsi sono registrati 222 nuovipositivi (-126 rispetto a ieri), e in calo rispetto a sabato scorso 9 ottobre (-8). “5 i decessi (-2), 298 i ricoverati (+4), 50 le terapie intensive e 249 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,5%. Icittà sono a quota 81. Superato 90% della popone adulta e oltre 84% di over 12 che hanno concluso il percorso. Ilpresenta tassi ditra i piùin Europa” – ha dichiarato l’assessore alla sanitànel: la situazione nelle ...

infoitinterno : Coronavirus, 240 nuovi positivi su 29.351 tamponi eseguiti (0,8%). Aumentano i guariti (+522), calano i ricoveri (-… - CorriereCitta : #Coronavirus, calano i casi nel Lazio (81 a Roma). D'Amato: 'Tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa' - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, il bollettino del 16 ottobre: calano i ricoveri e stabili le terapie intensive, 32 nuovi pos… - AuRy_26_03 : RT @RegioneER: ?? CORONAVIRUS, l'aggiornamento: ?198 nuovi positivi ?32.512 tamponi eseguiti (0,6%) ?Aumentano i guariti (185) ?Calano i r… - EasyofficeBO : Coronavirus, 198 nuovi positivi su 32.512 tamponi eseguiti (0,6%). Aumentano i guariti (185), calano i ricoveri (-1… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calano

PerugiaToday

...288 casi di contagio daa fronte di 105.469 (un numero record per un giorno). La percentuale di positivi rispetto ai test è dello 0,2% (era lo 0,4% il giorno precedente).ancora i .... L'aggiornamento in Emilia - Romagna: 198 nuovi positivi su 32.512 tamponi eseguiti (0,6%). Aumentano i guariti (+185),i ricoveri ( - 10). Vaccinazioni: 6 milioni e 663mila dosi ...Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri); 2 a Parma (invariato); 3 a Modena (-1); 12 a Bologna (-1); 3 a Imola ...C’è un’altra vittima ascritta al Covid 19 a Messina, si tratta di un uomo di 82 anni deceduto all’Irccs Piemonte. I ricoveri calano a 36, 2 in meno di ieri (uno è il deceduto, un altro è stato dimesso ...