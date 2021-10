Coronavirus, 2.983 contagiati e 14 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,6% (+0,1% rispetto a ieri) (Di sabato 16 ottobre 2021) Il bollettino del 16 ottobre 2021 I nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 2.983. Il dato viene segnalato dal bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute e si mostra in aumento rispetto a quello riportato dal monitoraggio di ieri, quando i nuovi positivi erano stati 2.732. Sul fronte dei decessi la curva invece appare in discesa: 14 vittime del virus nell’ultima giornata contro le 42 di ieri. Gli attualmente positivi scendono a quota 78.071 (ieri 78.522). La situazione negli ospedali Riguardo alla pressione delle strutture sanitarie, il bollettino giornaliero riporta 12 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il dato è in calo rispetto a quello di ieri, quando le ... Leggi su open.online (Di sabato 16 ottobre 2021) Il bollettino del 16 ottobre 2021 I nuovi positivi alregistrati24 ore in Italia sono 2.983. Il dato viene segnalato dal bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute e si mostra in aumentoa quello riportato dal monitoraggio di, quando i nuovi positivi erano stati 2.732. Sul fronte dei decessi la curva invece appare in discesa: 14 vittime del virus nell’ultima giornata contro le 42 di. Gli attualmente positivi scendono a quota 78.071 (78.522). La situazione negli ospedali Riguardo alla pressione delle strutture sanitarie, il bollettino giornaliero riporta 12 nuovi ingressi in terapia intensiva. Il dato è in caloa quello di, quando le ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 16 ottobre 2021 • Attualmente positivi: 78.071 • Deceduti: 131.517 (+14) • Dimessi/Guariti: 4.505.… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 2.983 nuovi casi e 14 morti nelle ultime 24 ore - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 2.983 nuovi casi e 14 morti nelle ultime 24 ore - MattiaGallo17 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 16 ottobre 2021 • Attualmente positivi: 78.071 • Deceduti: 131.517 (+14) • Dimessi/Guariti: 4.505.876 (+3.4… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 2.983 nuovi casi e 14 morti nelle ultime 24 ore -