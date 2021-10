Convocati Milan per il Verona: c’è Ibrahimovic, assente Mirante (Di sabato 16 ottobre 2021) La lista dei Convocati di Stefano Pioli per il match di questa sera tra Milan e Verona: c’è Zlatan Ibrahimovic, assente Antonio Mirante I Convocati del Milan in vista del match di questa sera contro il Verona. Stefano Pioli ritrova Zlatan Ibrahimovic, tornato a disposizione insieme a Rade Krunic. Non inserito in lista, invece, Antonio Mirante. PORTIERIJungdal, T?t?ru?anu. DIFENSORIBallo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTIBennacer, Castillejo, Kessie, Kruni?, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTIGiroud, Ibrahimovi?, Leão, Maldini, Pellegri, Rebi?. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) La lista deidi Stefano Pioli per il match di questa sera tra: c’è ZlatanAntoniodelin vista del match di questa sera contro il. Stefano Pioli ritrova Zlatan, tornato a disposizione insieme a Rade Krunic. Non inserito in lista, invece, Antonio. PORTIERIJungdal, T?t?ru?anu. DIFENSORIBallo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTIBennacer, Castillejo, Kessie, Kruni?, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTIGiroud, Ibrahimovi?, Leão, Maldini, Pellegri, Rebi?. L'articolo proviene da Calcio News 24.

