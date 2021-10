Consiglio dei Ministri, decreto fiscale e sicurezza sul lavoro i punti salienti (Di sabato 16 ottobre 2021) , ma anche una serie di norme a tutela dei cittadini Ieri, venerdì 15 ottobre, si è tenuto il Consiglio dei Ministri. Nel corso dell’incontro si sono discussi alcuni temi importanti, tra cui il decreto fiscale, la sicurezza sul lavoro e altre norme riguardanti le quarantene i sostegni a varie categorie. Vediamo nel dettaglio i punti salienti. Al termine del Cdm, il premier Draghi ha dichiarato: “Voglio esprimere la soddisfazione del Governo e mia per i provvedimenti approvati oggi in tema di sicurezza sul lavoro. Nei mesi scorsi abbiamo assistito a un numero inaccettabile di morti sul lavoro. Come Governo, ci siamo impegnati a fare tutto il possibile per impedire che questi episodi possano accadere di ... Leggi su 361magazine (Di sabato 16 ottobre 2021) , ma anche una serie di norme a tutela dei cittadini Ieri, venerdì 15 ottobre, si è tenuto ildei. Nel corso dell’incontro si sono discussi alcuni temi importanti, tra cui il, lasule altre norme riguardanti le quarantene i sostegni a varie categorie. Vediamo nel dettaglio i. Al termine del Cdm, il premier Draghi ha dichiarato: “Voglio esprimere la soddisfazione del Governo e mia per i provvedimenti approvati oggi in tema disul. Nei mesi scorsi abbiamo assistito a un numero inaccettabile di morti sul. Come Governo, ci siamo impegnati a fare tutto il possibile per impedire che questi episodi possano accadere di ...

Advertising

fattoquotidiano : #Redditodicittadinanza, fallito blitz di centrodestra e renziani in consiglio dei ministri. Muro di M5s e Pd. E Dra… - carlosibilia : Senza il Reddito di Cittadinanza la tensione sociale sarebbe esplosa. Bene il muro dei Ministri del @Mov5Stelle : i… - Palazzo_Chigi : Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 41?? - enrico_farda : Il #flop dei #nogreenpass si deve anche alla fermezza di #Draghi. Non oso pensare cosa sarebbe accaduto con un qual… - IdoneMauro : RT @monfeliangelo: Come mai tutte le volte che si riunisce il consiglio dei ministri mi tremano i polsi!? Ho quasi l'impressione che quella… -