Consigli per il weekend: i libri da leggere questa settimana (Di sabato 16 ottobre 2021) GOLCONDA JAZZ CLUB AUTORE: Quasirisso – Giovanni Esposito PERCHÉ: Una tromba suona "My Fanny Valentine" mentre Diego cerca una donna scomparsa. Passione e mistero si mescolano fin fuori dal locale, sotto una luna gigantesca. Quasirosso regala delle tavole illustrate tra le più belle e intense della sua produzione, per una storia tra l'erotico e il noir degna di un Dyland Dog dei primi tempi. LE PARTICELLE ELEMENTARI AUTORE: Michel Houellebecq PERCHÉ: Michel e Bruno sono fratellastri. Arido scienziato in odore di Nobel il primo, insegnante di lettere ossessionato dal sesso il secondo. Un mondo di solitudine per due vite totalmente diverse, tra chi rifiuta il piacere e chi lo cerca come rifugio. Controverso e provocatorio, è considerato uno dei migliori romanzi del secolo scorso. APPUNTI SUL DOLORE AUTORE: Chimamanda Ngozi Adichie PERCHÉ: Un dolore totalizzante avvolge l'autrice per la ...

