Consigli per il weekend: cosa vedere in tv e al cinema (serie tv e film) (Di sabato 16 ottobre 2021) Dietland Dove: Prime Video Quando: 2018 Genere: Dramedy Perché: Dietland è la storia di una donna grassa che in epoca post #MeToo lotta contro un mondo ancora spietato e patriarcale. Vi è una satira dell'industria della bellezza attraverso un bellissimo manifesto della body positivity, che rende la serie molto audace e profondamente weird. Afterlife Dove: Netflix Quando: 2019 Genere: Commedia nera Perché: Tony, sconvolto dalla morte della moglie, capisce che accogliendo la sofferenza piuttosto che reprimendola fa bene sia a se stesso, sia alle altre persone. After Life, tra le serie più viste su Netflix nel 2019 e tutt'oggi, è interessante per il modo in cui individua l'umorismo nel dolore. Bridgerton Dove: Netflix Quando: 2020 Genere: Romantico Perché: Bridgerton è la prima serie originale per lo streaming dalla società di ...

