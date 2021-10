Confindustria | risalita del PIL Italia più forte delle attese

(Di sabato 16 ottobre 2021) (Teleborsa) – Sarà del 6,1% la crescita del PILno nel 2021, seguito da un + 4,1% nel 2022. E’ quanto afferma, che oggi ha presentato il suo “Rapporto di previsione“. L’ampia revisione al rialzo è spiegata dall’impatto più contenuto della variante Delta del Covid, conseguito grazie a efficacia e capillaritàvaccinazioni in, che hanno reso possibile l’allenamentomisure di contenimento. Secondo il Centro Studi, la robusta ripartenza del PIL, pari a oltre il 10% nel biennio, dopo quasi il – 9% del 2020, riporterebbe la nostra economia sopra i livelli pre-crisi nella prima metà del 2022, in anticipo rispetto alleiniziali. Tuttavia, continua, sebbene il recupero stia procedendo più ...

Advertising

Confindustria : L’Italia è vicina a completare il recupero poi inizierà la vera crescita. Risalita del PIL più forte delle attese:… - Massimi47715989 : Bonomi: 'Serve una manovra che accompagni il Paese fuori dalla crisi' - Economia - ANSA - JackyJackyM5 : No No...non hai proprio capito Bonomi...sono io che mi autoaccompagno fuori... dall'Italia. #autoesulo @Marxtrixx… - Rolfi39 : RT @Agenzia_Ansa: 'Serve una manovra che accompagni il Paese fuori dalla crisi', è l'auspicio del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi… - CuoreEconomico : RT @Confindustria: L’Italia è vicina a completare il recupero poi inizierà la vera crescita. Risalita del PIL più forte delle attese: +6,1%… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria risalita

Rapporto. Ladel Pil italiano nel 2021 è più forte delle attese: +6,1%, 2 punti in più rispetto alle stime di aprile, seguito da un ulteriore +4,1% nel 2022. Lo rileva il Rapporto di ...AGI - Ladel Pil italiano nel 2021 è più forte delle attese: è quanto rileva il Centro Studiche prevede un +6,1%, 2 punti in più rispetto alle stime di aprile, seguito da un ulteriore +...Il Rapporto del Centro studi prevede un rialzo del Pil a +6,1%, 2 punti in più rispetto alle stime di aprile. E sottolinea anche la ripartenza dei consumi che resteranno però sotto i livelli pre-crisi ...La risalita del Pil italiano nel 2021 è più forte delle attese: +6,1%, 2 punti in più rispetto alle stime di aprile, seguito da un ulteriore +4,1% nel 2022. Lo rileva il Rapporto di previsione del Ce ...