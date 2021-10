Confindustria attesta la ripresa | boom del Pil nel 2022

(Di sabato 16 ottobre 2021) Secondo il rapporto di viale dell'Astronomia la crescita economica supera le stime anche graze a un'occupazione ine deficit in miglioramento. E per l'inizio del prossimo anno prevede un Pil a +10%

Il primo, secondo, è legato alla mancata capacità di sfruttare i fondi del Pnrr e attuare le riforme finanziate con quei soldi. E va messo in conto anche il rischio - che riguarda ogni ...... l'ex Presidente diFrancesco Peghin, un politico professionista come Roberto Marcato ...la coalizione uscente con Sboarina sindaco che oggi governa Verona con un gradimento che si...Secondo il rapporto di viale dell'Astronomia la crescita economica supera le stime anche graze a un'occupazione in ripresa e deficit in miglioramento. E per l'inizio del prossimo anno prevede un Pil a ...La risalita del Pil italiano nel 2021 è più forte delle attese: +6,1%, 2 punti in più rispetto alle stime di aprile, seguito da un ulteriore +4,1% nel 2022. Lo rileva il Rapporto di previsione del Ce ...