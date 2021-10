Conferenza stampa Italiano: «Vlahovic è gasatissimo. Venezia compatto e veloce» (Di sabato 16 ottobre 2021) L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in vista della partita contro il Venezia Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in Conferenza stampa in vista della trasferta di lunedì contro il Venezia. Vlahovic – «È arrivato gasatissimo e tranquillo, tutto a posto. La squadra deve poter dare il massimo ed essere serena, mi auguro che non ci siano problemi sotto questo aspetto. Mai farsi influenzare da qualcosa. Voglio essere chiaro, sono situazioni tra lui e la società, io posso rispondere solo sul campo. Le cose stanno andando meglio del previsto, poi vedremo». Venezia – «È una squadra che sta iniziando a prendere consapevolezza, mostrando compattezza e ripartenze veloci ed efficaci. Johnsen, Kyine, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) L’allenatore della Fiorentina Vincenzoha parlato in vista della partita contro ilVincenzo, allenatore della Fiorentina, ha parlato inin vista della trasferta di lunedì contro il– «È arrivatoe tranquillo, tutto a posto. La squadra deve poter dare il massimo ed essere serena, mi auguro che non ci siano problemi sotto questo aspetto. Mai farsi influenzare da qualcosa. Voglio essere chiaro, sono situazioni tra lui e la società, io posso rispondere solo sul campo. Le cose stanno andando meglio del previsto, poi vedremo».– «È una squadra che sta iniziando a prendere consapevolezza, mostrando compattezza e ripartenze veloci ed efficaci. Johnsen, Kyine, ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di #JuveRoma #ASRoma - juventusfc : Vigilia di #JuveRoma ?? Al via la conferenza stampa di Mister Allegri ??? LIVE su @JuventusTV ??… - GiovaAlbanese : Domani alle 12 conferenza stampa di Max #Allegri, alla vigilia di #JuveRoma ?? #Juventus - infoitsport : LIVE - La conferenza stampa di mister Mazzarri - MNsosweet : RT @juventusfc: Vigilia di #JuveRoma ?? Al via la conferenza stampa di Mister Allegri ??? LIVE su @JuventusTV ?? -