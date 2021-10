Con vaccino e tamponi ci trattano come bestie (Di sabato 16 ottobre 2021) di Marzia Ganucci Cancellieri La pandemia Covid-19 è tuttora in atto in gran parte del mondo. Ma per ragioni che non ci sono affatto note, sembrerebbe che in Italia, per una terribile vendetta degli Dei…, questo coronavirus, con tutte le sue varianti alfa, beta, gamma, delta, ed altre, colpisca con una virulenza inaudita rispetto ad altri Paesi europei. Sennò non si spiegherebbe la ratio per la quale qui siano state imposte misure così restrittive delle libertà che nessun altro Paese europeo ha applicato e sta applicando e di cui, peraltro, non si trova riscontro nella storia dello stato italiano nei suoi cento cinquant’anni di esistenza. L’Italia in perenne emergenza Un fenomeno davvero straordinario di cui andar fieri nel mondo: l’Italia un’apripista per come si affronta una pandemia che qui sembrerebbe connotarsi come una emergenza senza fine, ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 16 ottobre 2021) di Marzia Ganucci Cancellieri La pandemia Covid-19 è tuttora in atto in gran parte del mondo. Ma per ragioni che non ci sono affatto note, sembrerebbe che in Italia, per una terribile vendetta degli Dei…, questo coronavirus, con tutte le sue varianti alfa, beta, gamma, delta, ed altre, colpisca con una virulenza inaudita rispetto ad altri Paesi europei. Sennò non si spiegherebbe la ratio per la quale qui siano state imposte misure così restrittive delle libertà che nessun altro Paese europeo ha applicato e sta applicando e di cui, peraltro, non si trova riscontro nella storia dello stato italiano nei suoi cento cinquant’anni di esistenza. L’Italia in perenne emergenza Un fenomeno davvero straordinario di cui andar fieri nel mondo: l’Italia un’apripista persi affronta una pandemia che qui sembrerebbe connotarsiuna emergenza senza fine, ...

