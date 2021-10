“Con lui non parlo”: Inter contro Fiorentina, nuovo capitolo (Di sabato 16 ottobre 2021) Ausilio, prima del match tra Lazio ed Inter, si è soffermato ai microfoni di Dazn sulle dichiarazioni di Commisso. Da pochi istanti è iniziata la gara tra Lazio ed Inter ed il primo big match, domani ci sarà Juventus-Roma, dell’ottava giornata di campionato. I nerazzurri voglio avvicinarsi al Napoli e al Milan, mentre la squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 16 ottobre 2021) Ausilio, prima del match tra Lazio ed, si è soffermato ai microfoni di Dazn sulle dichiarazioni di Commisso. Da pochi istanti è iniziata la gara tra Lazio eded il primo big match, domani ci sarà Juventus-Roma, dell’ottava giornata di campionato. I nerazzurri voglio avvicinarsi al Napoli e al Milan, mentre la squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

VauroSenesi : « Il fascismo non può essere considerato una fede politica; il fascismo è l’antitesi delle fedi politiche, il fasci… - PBPcalcio : Sembra passata una vita, io per primo non credevo in lui.. e invece oggi è titolare e ha appena rinnovato con il ?… - fanpage : L’atleta più pagato al mondo, con un patrimonio di 180 milioni di dollari, è arrivato nella Capitale a bordo di un… - salesucartagine : ieri è venuto un pittore a casa per controllare una parete da aggiustare appena entra mi guarda e mi fa “ma sei i… - spagnolo_il : Errore di #Hysai a parte, che interviene quando aveva ben poche opportunità di prendere la palla, tutto nasce dall'… -