Con il rossetto in Borsa. Arriva il big della Lipstick valley (Di sabato 16 ottobre 2021) Da quando è scoppiata la pandemia si è salvato solo il mascara. Fondotinta, fard e rossetti hanno dovuto combattere contro le mascherine che servivano e servono per proteggersi dal contagio. Il consumo mondiale di trucchi ha subito una batosta tremenda nel 2020 pesando sul giro d’affari di quella che l’Economist ha chiamato la “Lipstick valley”, la valle del rossetto, distretto industriale tra Milano, Bergamo, Crema e la Brianza, che con 500 aziende contribuisce per circa il 60 per cento all’export italiano di cosmetici. Ma adesso che il virus è più sotto controllo anche i fatturati delle aziende del settore sono in ripresa. Così, il gruppo Intercos, che della Lipstick valley è leader indiscusso ha pensato che questo è il momento giusto per riprendere il progetto di quotazione in ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 ottobre 2021) Da quando è scoppiata la pandemia si è salvato solo il mascara. Fondotinta, fard e rossetti hanno dovuto combattere contro le mascherine che servivano e servono per proteggersi dal contagio. Il consumo mondiale di trucchi ha subito una batosta tremenda nel 2020 pesando sul giro d’affari di quella che l’Economist ha chiamato la “”, la valle del, distretto industriale tra Milano, Bergamo, Crema e la Brianza, che con 500 aziende contribuisce per circa il 60 per cento all’export italiano di cosmetici. Ma adesso che il virus è più sotto controllo anche i fatturati delle aziende del settore sono in ripresa. Così, il gruppo Intercos, cheè leader indiscusso ha pensato che questo è il momento giusto per riprendere il progetto di quotazione in ...

