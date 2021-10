Comune di Napoli, per de Magistris 78mila euro di liquidazione (Di sabato 16 ottobre 2021) E’ a quanto ammonta la liquidazione del primo cittadino uscente del Comune di Napoli per i suoi 10 anni di mandato, dal 1 giugno 2011 al 18 ottobre 2021. Per Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli, è pronto un assegno di fine mandato da 78mila euro. E’, come riporta un articolo di Fanpage a Leggi su 2anews (Di sabato 16 ottobre 2021) E’ a quanto ammonta ladel primo cittadino uscente deldiper i suoi 10 anni di mandato, dal 1 giugno 2011 al 18 ottobre 2021. Per Luigi de, ex sindaco di, è pronto un assegno di fine mandato da. E’, come riporta un articolo di Fanpage a

