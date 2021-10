Como-Alessandria, Serie B: ultime, probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 16 ottobre 2021) Como-Alessandria di scena al “Sinigaglia” oggi a partire dalle 18.30, nell’ottava giornata del campionato di Serie B 21-22. Entrambe le squadre cercano punti per risalire in classifica, che attualmente abitano nei piani bassi. Queste le probabili formazioni iniziali della gara. Statistiche e curiosità di Como-Alessandria Il Como si presenta alla sfida di questa sera, con 6 punti in classifica (1 vittoria, 3 pareggi, 3 sconfitte). La formazione di Gattuso, dopo un brutto tris di sconfitte patite contro l’Ascoli, il Frosinone e il Cosenza, ha prima pareggiato in casa contro il Benevento (1-1) e poi vinto in trasferta contro il Brescia per 4-2. Nelle tre gare precedentemente giocate in casa, i lariani non hanno fatto bene, raccogliendo un solo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 ottobre 2021)di scena al “Sinigaglia” oggi a partire dalle 18.30, nell’ottava giornata del campionato diB 21-22. Entrambe le squadre cercano punti per risalire in classifica, che attualmente abitano nei piani bassi. Queste leiniziali della gara. Statistiche e curiosità diIlsi presenta alla sfida di questa sera, con 6 punti in classifica (1 vittoria, 3 pareggi, 3 sconfitte). La formazione di Gattuso, dopo un brutto tris di sconfitte patite contro l’Ascoli, il Frosinone e il Cosenza, ha prima pareggiato in casa contro il Benevento (1-1) e poi vinto in trasferta contro il Brescia per 4-2. Nelle tre gare precedentemente giocate in casa, i lariani non hanno fatto bene, raccogliendo un solo ...

Advertising

TUTTOB1 : Serie B, Como-Alessandria: le probabili formazioni - Como_1907 : SI TORNA AL SINIGAGLIA! ?? Il Como scende in campo alle 18:30 contro l'Alessandria. Su #ComoTV il pre match show co… - psb_original : Como, attesa alle stelle per l'Alessandria: tutto esaurito in curva al Sinigaglia #SerieB - TUTTOB1 : La Provincia: 'Como-Alessandria, sale l'attesa: si va verso il tutto esaurito in curva' - tabellamercatob : 8^ giornata #SerieB Oggi sette partite Convocati e ultimi undici schierati /3 Alle 18.30 #ComoAlessandria… -