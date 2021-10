Come in un film: fuggitivo si cala dalla finestra e fugge tra i monti, braccato dagli elicotteri dei Carabinieri (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono andati a casa per controllare se ci fosse, visto che era ai domiciliari, ma proprio in quel momento i militari hanno notato che il giovane, un 23enne, si stava dando alla fuga. In che modo? calandosi repentinamente da una finestra, con l’obiettivo di far perdere le sue tracce. Evade dai domiciliari e scatta il rocambolesco inseguimento E’ successo a Itri (in provincia di Latina) nel pomeriggio di ieri, dove è partita immediatamente una caccia all’uomo. Il 23enne ha pensato bene di allontanarsi, di dirigersi verso la montagna in località San Cristoforo, una zona impervia e difficilmente accessibile al controllo da terra. Per questo motivo, i Carabinieri della locale Stazione hanno richiesto immediatamente l’intervento del nucleo elicotteristi. Grazie all’ausilio del personale specializzato, dopo circa 9 ore, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono andati a casa per controllare se ci fosse, visto che era ai domiciliari, ma proprio in quel momento i militari hanno notato che il giovane, un 23enne, si stava dando alla fuga. In che modo?ndosi repentinamente da una, con l’obiettivo di far perdere le sue tracce. Evade dai domiciliari e scatta il rocambolesco inseguimento E’ successo a Itri (in provincia di Latina) nel pomeriggio di ieri, dove è partita immediatamente una caccia all’uomo. Il 23enne ha pensato bene di allontanarsi, di dirigersi verso la montagna in località San Cristoforo, una zona impervia e difficilmente accessibile al controllo da terra. Per questo motivo, idella locale Stazione hanno richiesto immediatamente l’intervento del nucleosti. Grazie all’ausilio del personale specializzato, dopo circa 9 ore, è ...

