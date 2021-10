Come i finti progressisti hanno distrutto la scuola italiana

(Di sabato 16 ottobre 2021) Dunque, eccoci alla fine. L’ipotesi da cui è partita questa ricerca, ovvero che l’abbassamento dell’asticella accrescesse le diseguaglianze, pare pienamente confermata dai dati. E probabilmente lo sarebbe ancora di più se fossimo stati in grado di misurare la qualità dell’istruzione in modo più accurato. Ora sappiamo che, sul destino sociale di un ragazzo, non influiscono solo l’origine sociale, il contesto economico, la lunghezza degli studi, ma anche altri due elementi cruciali: la qualità dell’istruzione ricevuta e il grado di indulgenza nella valutazione. A parità di altre condizioni, unaindulgente e di bassa qualità riduce le chance di successo, ma soprattutto – qui sta il punto cruciale – una cattiva istruzione amplifica il vantaggio dei ceti alti nei confronti dei ceti bassi. Lasenza qualità è una macchina che genera ...

Advertising

Lukinoo1518 : @Morena_3v La metà sono finti come lei - ritamay1 : RT @migliaccio31: @claudioborlotto @javiango @agustin_gut @ValerioLivia @angela3nipoti1 @albertopetro2 @dianadep1 @DavLucia @Rebeka80721106… - 195501 : RT @migliaccio31: @claudioborlotto @javiango @agustin_gut @ValerioLivia @angela3nipoti1 @albertopetro2 @dianadep1 @DavLucia @Rebeka80721106… - scastaldi9 : RT @migliaccio31: @claudioborlotto @javiango @agustin_gut @ValerioLivia @angela3nipoti1 @albertopetro2 @dianadep1 @DavLucia @Rebeka80721106… - silcastignani : RT @xtomlinsonju: Solo questo conta, né finti fidanzamento, né circhi, né schifo vario, solo l'amore, quello vero, quello che tutti possono… -

Ultime Notizie dalla rete : Come finti

Linkiesta.it

... non ha mai manifestato a Staffelli la minima volontà di non essere intervistata ,risulta ... Il post poi si conclude così: " Quanti sepolcri imbiancati, prosseneti,moralisti o semplici ......emobili d'epoca, dando così inizio a un'azione museale per l'esaltazione dell'epopea shakespeariana. Oggi non sappiamo che fine abbia fatto la biblioteca dei Florio, i libri,è scritto ...Effetto Green pass: più test e finti malati. Lunedì sono guai. Ieri proteste pacifiche in tutta italia. La bufala di Figliuolo. Prime dosi al palo: 3 pass nuovi su 4 col tampone e senza vaccino. Boom ...Tale e Quale Show, Loretta Goggi racconta un aneddoto: "Per imitare Heather Parisi ho usato la gamba di un manichino" Esibizione ben riuscita quella di ...