Clarissa Selassiè vuole staccarsi dalle sorelle: lo sfogo nella notte (Di sabato 16 ottobre 2021) Per Clarissa Selassiè è arrivato il momento di mettere le carte in tavola e di giocare da sola. Non vuole più essere una concorrente insieme alle sue sorelle e questa notte, dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6, ne ha parlato con altre concorrenti del reality. In particolare lo sfogo della principessa è arrivato dopo le nomination. Clarissa avrebbe voluto votare Soleil ma le sue sorelle hanno deciso di fare il nome di Raffaella Fico. Questa cosa non è affatto piaciuta a Clarissa che si augura di essere “staccata” il primo possibile, dalle sue sorelle come concorrente e giocare da sola. Clarissa Selassiè vuole essere una concorrente separata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 16 ottobre 2021) Perè arrivato il momento di mettere le carte in tavola e di giocare da sola. Nonpiù essere una concorrente insieme alle suee questa, dopo la diretta del Grande Fratello VIP 6, ne ha parlato con altre concorrenti del reality. In particolare lodella principessa è arrivato dopo le nomination.avrebbe voluto votare Soleil ma le suehanno deciso di fare il nome di Raffaella Fico. Questa cosa non è affatto piaciuta ache si augura di essere “staccata” il primo possibile,suecome concorrente e giocare da sola.essere una concorrente separata ...

Advertising

StraNotizie : Lulù Selassié e la sorella Clarissa si scontrano per Soleil: “Spero che ci dividano il prima possibile” - zazoomblog : Lulù Selassié e la sorella Clarissa si scontrano per Soleil: “Spero che ci dividano il prima possibile” -… - GingerPresident : Se dividono le Selassié (secondo me accadrà quando vedranno che iniziano a non sopportarsi più) secondo me Clariss… - infoitsalute : Clarissa Hailé Selassié/ A lei il compito di riunire la famiglia Grande Fratello Vip - infoitsalute : Clarissa Selassié, crisi di panico spaventosa in piena notte: momento delicatissimo per la principessa -

Ultime Notizie dalla rete : Clarissa Selassiè Lulù Selassié e la sorella Clarissa si scontrano per Soleil: "Spero che ci dividano il prima possibile" Nella notte Clarissa si è sfogata con Jo e Ainett: " Inizio ad avere delle divergenze. Ad esempio sulla nomination. Noi abbiamo un voto in tre, capite? Fosse stato per me avrei nominato Soleil. A ...

Clarissa Hailé Selassié/ A lei il compito di riunire la famiglia Grande Fratello Vip Lulù Selassiè lasciata da Manuel Bortuzzo/ Storia d'amore finita ma lei... Rapporti familiari incrinati per le sorelle Selassié Il problema tra Clarissa Hailé Selassié , Jessica Hailé Selassié e ...

Pd: riunione zingarettiani, 'bene Letta, dare seguito a linea 'Piazza Grande'' Affaritaliani.it Nella nottesi è sfogata con Jo e Ainett: " Inizio ad avere delle divergenze. Ad esempio sulla nomination. Noi abbiamo un voto in tre, capite? Fosse stato per me avrei nominato Soleil. A ...Lulùlasciata da Manuel Bortuzzo/ Storia d'amore finita ma lei... Rapporti familiari incrinati per le sorelle Selassié Il problema traHailé Selassié , Jessica Hailé Selassié e ...