Clarissa Selassiè contro le sorelle per “colpa” di Soleil Sorge: “Spero che accada il prima possibile…” (Di sabato 16 ottobre 2021) Le sorelle Selassiè cominciano a mostrare insofferenza per via del gioco. Ed infatti, essendo in tre, hanno delle difficoltà durante le nomination del Grande Fratello Vip. Clarissa Selassiè contro le sorelle per “colpa” di Soleil Proprio per questo motivo, così come riportano i colleghi di Biccy, Clarissa dopo la diretta del GF Vip, si sarebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 16 ottobre 2021) Lecominciano a mostrare insofferenza per via del gioco. Ed infatti, essendo in tre, hanno delle difficoltà durante le nomination del Grande Fratello Vip.leper “” diProprio per questo motivo, così come riportano i colleghi di Biccy,dopo la diretta del GF Vip, si sarebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Clarissa Selassiè GF Vip, scontro tra le sorelle Selassié: 'Non la pensiamo allo stesso modo su Soleil' - - > Lo sfogo di Clarissa Selassié A quanto pare il desiderio di Clarissa è quello di mandare al televoto Soleil Sorgè, mentre le altre due principesse etiopi la pensano in maniera totalmente ...

Lo sfogo di Clarissa Selassié A quanto pare il desiderio di Clarissa è quello di mandare al televoto Soleil Sorgè, mentre le altre due principesse etiopi la pensano in maniera totalmente ...