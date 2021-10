Cinema e teatri riaprono a piena capienza, ma finora politici ed esperti sono stati troppo paternalisti (Di sabato 16 ottobre 2021) Questa settimana finalmente Cinema e teatri hanno potuto ricominciare a operare a piena capienza. Ogni tentativo di apertura, parziale o più ambiziosa che fosse, ha trovato una forte ostilità nei mesi scorsi da parte di gruppi ed esponenti politici che si sono nascosti dietro gli “scienziati”. L’idea che le persone comuni hanno maturato di quanto avvenuto in questi mesi è probabilmente che il pensiero scientifico sia intrinsecamente paternalista: che gli scienziati sappiano cosa è meglio per noi, e si appellino ai politici affinché ce lo impongano. Gli scienziati probabilmente sono d’accordo. Purtroppo, gli effetti non tardano a manifestarsi. Se si presta un po’ di attenzione alla retorica impiegata da NoVax/NoGreenPass, si osserva ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 ottobre 2021) Questa settimana finalmentehanno potuto ricominciare a operare a. Ogni tentativo di apertura, parziale o più ambiziosa che fosse, ha trovato una forte ostilità nei mesi scorsi da parte di gruppi ed esponentiche sinascosti dietro gli “scienziati”. L’idea che le persone comuni hanno maturato di quanto avvenuto in questi mesi è probabilmente che il pensiero scientifico sia intrinsecamente paternalista: che gli scienziati sappiano cosa è meglio per noi, e si appellino aiaffinché ce lo impongano. Gli scienziati probabilmented’accordo. Pur, gli effetti non tardano a manifestarsi. Se si presta un po’ di attenzione alla retorica impiegata da NoVax/NoGreenPass, si osserva ...

