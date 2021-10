Ciclismo su pista, l’Italia per i Mondiali Roubaix 2021: presenti Ganna, Viviani e Balsamo (Di sabato 16 ottobre 2021) Si avvicinano i Mondiali 2021 di Ciclismo su pista, in programma dal 20 al 24 ottobre sul velodromo Jean-Stablinski di Roubaix. La FederCiclismo ha ufficializzato i nomi dei 17 azzurri convocati da Marco Villa (uomini) e Edoardo Salvoldi (donne). Si ricompone, dopo l’impresa d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e gli Europei in Svizzera, il quartetto dell’inseguimento detentore del record del mondo. Jonathan Milan, Francesco Lamon, Simone Consonni e Filippo Ganna saranno tutti presenti a Roubaix. Ci saranno anche Michele Scartezzini, Liam Bertazzo ed Elia Viviani. Fari puntati su Filippo Ganna, che dopo la caduta ha modificato la preparazione per arrivare al top anche alla rassegna iridata. L’azzurro ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Si avvicinano idisu, in programma dal 20 al 24 ottobre sul velodromo Jean-Stablinski di. La Federha ufficializzato i nomi dei 17 azzurri convocati da Marco Villa (uomini) e Edoardo Salvoldi (donne). Si ricompone, dopo l’impresa d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e gli Europei in Svizzera, il quartetto dell’inseguimento detentore del record del mondo. Jonathan Milan, Francesco Lamon, Simone Consonni e Filipposaranno tutti. Ci saranno anche Michele Scartezzini, Liam Bertazzo ed Elia. Fari puntati su Filippo, che dopo la caduta ha modificato la preparazione per arrivare al top anche alla rassegna iridata. L’azzurro ...

