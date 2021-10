Ciclismo, Sonny Colbrelli celebrato in Senato: “Emozioni che mi hanno toccato molto” (Di sabato 16 ottobre 2021) Una giornata di celebrazione sportiva in Senato. Nell’Aula di Palazzo Madama si è tenuto quest’oggi l”Omaggio allo Sport tricolore‘, evento dedicato ai successi italiani durante questo 2021, distribuiti tra Olimpiadi, Paralimpiadi, Europei ed altre competizioni sportive. Tra di loro c’è anche il Ciclismo, che ha riscoperto un nuovo alfiere in Sonny Colbrelli. Un’annata speciale per il trentunenne di Desenzano del Garda, che nel giro di un mese si è imposto agli Europei battendo Remco Evenepoel e soprattutto alla Parigi-Roubaix, gara che mancava ai colori azzurri da ben ventidue anni, quando nel velodromo francese fu Andrea Tafi ad uscirne a braccia alzate. Colbrelli è stato accolto in Senato assieme a Giorgio Farroni, rappresentante della spedizione paralimpica a Tokyo 2020, e non fa ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Una giornata di celebrazione sportiva in. Nell’Aula di Palazzo Madama si è tenuto quest’oggi l”Omaggio allo Sport tricolore‘, evento dedicato ai successi italiani durante questo 2021, distribuiti tra Olimpiadi, Paralimpiadi, Europei ed altre competizioni sportive. Tra di loro c’è anche il, che ha riscoperto un nuovo alfiere in. Un’annata speciale per il trentunenne di Desenzano del Garda, che nel giro di un mese si è imposto agli Europei battendo Remco Evenepoel e soprattutto alla Parigi-Roubaix, gara che mancava ai colori azzurri da ben ventidue anni, quando nel velodromo francese fu Andrea Tafi ad uscirne a braccia alzate.è stato accolto inassieme a Giorgio Farroni, rappresentante della spedizione paralimpica a Tokyo 2020, e non fa ...

