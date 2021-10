Ciclismo, il Team UAE Emirates pensa alle Paralimpiadi del 2024 dopo lo storico debutto a Tokyo (Di sabato 16 ottobre 2021) dopo lo storico debutto alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, la sezione del paraCiclismo UAE Team Emirates sta pensando di riproporre il Team anche alle Paralimpiadi del 2024. Ad affermarlo è proprio il direttore della sezione paraciclistica della UAE, Mohammed Al Murawi, a Gulf News: “Con il nostro soggiorno a Tokyo abbiamo imparato molto, con le gare e con l’esperienza paralimpica nel suo insieme“. Nell’edizione paralimpica di Tokyo e nello storico debutto in quest’ambiente del Team UAE ricordiamo il quattordicesimo posto nella cronometro C2 maschile di Ahmad Al ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021)lodi2020, la sezione del paraUAEstando di riproporre ilanchedel. Ad affermarlo è proprio il direttore della sezione paraciclistica della UAE, Mohammed Al Murawi, a Gulf News: “Con il nostro soggiorno aabbiamo imparato molto, con le gare e con l’esperienza paralimpica nel suo insieme“. Nell’edizione paralimpica die nelloin quest’ambiente delUAE ricordiamo il quattordicesimo posto nella cronometro C2 maschile di Ahmad Al ...

Advertising

JorgeRAP1973 : RT @SpazioCiclismo: Dopo la notizia di non aver potuto fare l'iniziale richiesta di licenza #UCI WorldTour, arrivano appelli trasversali da… - Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: Dopo la notizia di non aver potuto fare l'iniziale richiesta di licenza #UCI WorldTour, arrivano appelli trasversali da… - SpazioCiclismo : Dopo la notizia di non aver potuto fare l'iniziale richiesta di licenza #UCI WorldTour, arrivano appelli trasversal… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Vini Zabù-Ktm, futuro a rischio: l’Italia può perdere un team professional - ansacalciosport : Ciclismo: Kreuziger è il nuovo ds della Bahrain Victorius. L'ex corridore ceco: 'In questo team c'è uno spirito vin… -