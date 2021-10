Ciclismo, Elia Viviani terzo nel GP du Morbihan. Tra le donne vince Chiara Consonni (Di sabato 16 ottobre 2021) Ultimi giorni in maglia Cofidis per Elia Viviani, che oggi ha chiuso al terzo posto il Gp du Morbihan. Il portabandiera di Tokyo 2020 si è lanciato nello sprint ed è stato preceduto da Arne Marit, 22enne alla prima vittoria tra i pro, e da Coquard. La gamba è apparsa comunque ottima verso i Mondiali su pista di Roubaix, al via mercoledì: prima però Viviani chiuderà la sua avventura in maglia Cofidis domani alla Boucles de l’Aulne-Châteaulin, poi dal 2022 vestirà la casacca del Team Ineos Grenadiers. Buone notizie anche dalla corsa femminile perchè la vittoria è andata a Chiara Consonni, sorella dell’olimpionico del quartetto azzurro: anche lei sarà in pista per la rassegna iridata. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Ultimi giorni in maglia Cofidis per, che oggi ha chiuso alposto il Gp du. Il portabandiera di Tokyo 2020 si è lanciato nello sprint ed è stato preceduto da Arne Marit, 22enne alla prima vittoria tra i pro, e da Coquard. La gamba è apparsa comunque ottima verso i Mondiali su pista di Roubaix, al via mercoledì: prima peròchiuderà la sua avventura in maglia Cofidis domani alla Boucles de l’Aulne-Châteaulin, poi dal 2022 vestirà la casacca del Team Ineos Grenadiers. Buone notizie anche dalla corsa femminile perchè la vittoria è andata a, sorella dell’olimpionico del quartetto azzurro: anche lei sarà in pista per la rassegna iridata. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Ciclismo Terzo posto per #Viviani in Francia verso i Mondiali su pista, al femminile vince #Consonni - fenomenogabry : Elia Viviani ritorna alla Ineos - Rai Sport - RaiSport : Elia #Viviani ritorna alla #Ineos Mancano solo gli aspetti formali per il ritorno in squadra ?? - zazoomblog : Europei ciclismo su pista 2021 Elia Viviani: “Buona condizione verso i Mondiali” - #Europei #ciclismo #pista… - sportal_it : Elia Viviani strizza l'occhio a Filippo Ganna -