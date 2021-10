Ciclismo: a 36 anni si ritira Manuel Belletti (Di sabato 16 ottobre 2021) Una vittoria di tappa al Giro d’Italia nel 2010, una vera e propria perla, oltre a quella altri 18 successi in una carriera che può essere ritenuta più che positiva. Ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo a 36 anni Manuel Belletti: il corridore romangolo si ritira dal Ciclismo professionistico. Il Gran Piemonte è stata l’ultima gara per il ciclista della Eolo-Kometa, che tra i professionisti ha vestito le maglie di tutte le compagini Professional italiane (Androni, Bardiani e Southeast). Le sue parole, riportate da Tuttobiciweb: “Già alla vigilia del Giro d’Italia 2021 ho deciso che a fine anno avrei smesso. Sia chiaro, atleticamente mi sento ancora bene; è di testa, mentalmente, che mi sento stanco. Riguardo il mio ultimo Giro d’Italia, non ci sono arrivato nella condizione migliore per le ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Una vittoria di tappa al Giro d’Italia nel 2010, una vera e propria perla, oltre a quella altri 18 successi in una carriera che può essere ritenuta più che positiva. Ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo a 36: il corridore romangolo sidalprofessionistico. Il Gran Piemonte è stata l’ultima gara per il ciclista della Eolo-Kometa, che tra i professionisti ha vestito le maglie di tutte le compagini Professional italiane (Androni, Bardiani e Southeast). Le sue parole, riportate da Tuttobiciweb: “Già alla vigilia del Giro d’Italia 2021 ho deciso che a fine anno avrei smesso. Sia chiaro, atleticamente mi sento ancora bene; è di testa, mentalmente, che mi sento stanco. Riguardo il mio ultimo Giro d’Italia, non ci sono arrivato nella condizione migliore per le ...

Advertising

ansacalciosport : Ciclismo: Abu Dhabi Sports Council-Rcs rinnovano la partnership. Organizzeranno per altri tre anni l'UAE Tour negli… - sportli26181512 : #Notizie #SportNEXT Lappartient (UCI): «Mondiale biennale? Il Tour ne soffrirebbe»: Il mondo del ciclismo, con gli… - fseviareggio : RT @iltirreno: Direttore delle vendite per l’Italia del marchio Segafredo ma anche appassionato di ciclismo, lascia la moglie e un figlio h… - iltirreno : Direttore delle vendite per l’Italia del marchio Segafredo ma anche appassionato di ciclismo, lascia la moglie e un… - alessio_gaudino : RT @RaiSport: ????? #tourdefrance2022 : salite, Pavé e leggenda Il via il #1luglio da #Copenaghen, la #GrandBoucle si concluderà a #Parigi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo anni RomaOstia Half Marathon: i runner élite in gara domenica A 28 anni, dopo un percorso punteggiato di incidenti che però l'ha temprato e gli ha insegnato a ... con un palmarès, tra cui figurano numerosi successi nel Ciclismo Paralimpico tra Coppa del Mondo e ...

Lutto nel mondo del ciclismo, si è spento Bruno Chiodi A quei tempi, nelle famiglie il lavoro era la cosa primaria e Bruno dovette interrompere almeno momentaneamente il suo rapporto con il ciclismo. Anni dopo, tornò ad inforcare la bicicletta nelle ...

Quindici anni di Museo del Ghisallo, luogo simbolo del ciclismo mondiale Corriere di Como Ciclismo: a 36 anni si ritira Manuel Belletti Ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo a 36 anni Manuel Belletti: il corridore romangolo si ritira dal ciclismo professionistico. Il Gran Piemonte è stata l’ultima gara per il ciclista della ...

Ciclismo, Colbrelli premiato in Senato: "Cerimonia importante per me" Nell’Aula di Palazzo Madama si è tenuto quest’oggi l’Omaggio allo Sport tricolore, per celebrare le imprese degli sportivi italiani in questo fantastico 2021. Tra i protagonisti Sonny Colbrelli, vinci ...

A 28, dopo un percorso punteggiato di incidenti che però l'ha temprato e gli ha insegnato a ... con un palmarès, tra cui figurano numerosi successi nelParalimpico tra Coppa del Mondo e ...A quei tempi, nelle famiglie il lavoro era la cosa primaria e Bruno dovette interrompere almeno momentaneamente il suo rapporto con ildopo, tornò ad inforcare la bicicletta nelle ...Ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo a 36 anni Manuel Belletti: il corridore romangolo si ritira dal ciclismo professionistico. Il Gran Piemonte è stata l’ultima gara per il ciclista della ...Nell’Aula di Palazzo Madama si è tenuto quest’oggi l’Omaggio allo Sport tricolore, per celebrare le imprese degli sportivi italiani in questo fantastico 2021. Tra i protagonisti Sonny Colbrelli, vinci ...