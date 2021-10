"Ci credi solo tu". Nicola umiliato da Miriana Trevisan? Altro che bacio, un rovinoso sospetto (Di sabato 16 ottobre 2021) Un caso al Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Un caso che riguarda la storia o presunta tale tra Mirian Trevisan e Nicola Pisu. I due, infatti, la scorsa settimana, al termine di una festa e con la complcità dell'alcol, si erano scambiati un bacio. Peccato però che il mattino successivo la Trevisan abbia negato tutto. Scelta che non è piaciuta a Katia Ricciarelli, che da quel momento la ha bollata come "persona falsa". Dunque, l'ex volto di Non è la Rai ha provato a spiegare quanto accaduto nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip: "Ho negato perché era un semplice bacio a stampo che mi avevano chiesto di fare, non è stato un bacio vero". Ma niente, la Ricciarelli di lei non ne vuole sapere. Una storia, quella tra Miriana e il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Un caso al Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Un caso che riguarda la storia o presunta tale tra MirianPisu. I due, infatti, la scorsa settimana, al termine di una festa e con la complcità dell'alcol, si erano scambiati un. Peccato però che il mattino successivo laabbia negato tutto. Scelta che non è piaciuta a Katia Ricciarelli, che da quel momento la ha bollata come "persona falsa". Dunque, l'ex volto di Non è la Rai ha provato a spiegare quanto accaduto nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip: "Ho negato perché era un semplicea stampo che mi avevano chiesto di fare, non è stato unvero". Ma niente, la Ricciarelli di lei non ne vuole sapere. Una storia, quella trae il ...

Advertising

gabrielanthonyp : RT @AndreaMarano11: @maurobiani Combatti per ciò in cui credi anche se stai lottando da solo.” #SophieScholl Le banalità del male...e del… - cripto2001 : @DeodatoRibeira Guarda, io ti rispetto perché vedo che credi davvero in quello che dici e fai, non scherzo. Però ti… - darrensbean : immagina incazzarti con un uomo di 34 anni che neanche sa della tua esistenza solo perché non credi che fra qualche… - GSaletnich : @BarillariDav e se ti dicono che devono sanificare tu ci credi ed esci?? Ridicolo, volevi andare a casa e cosi hai… - Clalblanca : #sonia : 'Francesca ha avuto uno stimolo ed ha applaudito' ma chi ti credi di essere che sei lì solo perché… -