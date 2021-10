Chilwell regala i tre punti e la vetta al Chelsea | battuto di misura il Brentford

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chilwell regala

alfredopedulla.com

... il West Ham crolla al 94' a causa di un gol di Wissa, chela vittoria al Brentford. ... 65' Townsend Chelsea - Southampton 3 - 1 9' Chalobah, 61' Ward - Prowse , 84' Werner, 89'...... è arrivato il 4 - 1 contro la Russia che haalla nazionale di Hjulmand la qualificazione ... A disposizione: Johnstone, Trippier, Mings, Grealish, Ramsdale, Coady,, J. Henderson, Foden, ...UEFA.com è il sito ufficiale della UEFA, l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche Europee, e organo di governo del calcio in Europa. La UEFA si adopera per promuovere, proteggere e sviluppare il ...Cinquina di Southgate e Paulo Sousa contro Andorra e San Marino, poker per gli uomini di Hjulmand in Moldavia. Vincono anche Svezia e Ucraina ...