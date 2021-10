Che tempo che fa: le anticipazioni della puntata del 17 ottobre (Di sabato 16 ottobre 2021) Domenica sera su Rai tre in onda la terza puntata della nuova edizione di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio Domenica 17 ottobre su Rai Tre andrà in onda la terza puntata della nuova edizione di Che tempo che fa. Il programma condotto da Fabio Fazio, affiancato da Filippa Lagerback e da Luciana Littizzetto è stato ben accolto nel suo ritorno in onda. Il successo di ascolti e di attenzione dipende soprattutto dalla caratura degli ospiti che intervengono. Di volta in volta, volti noti dello spettacolo ed esponenti conosciuti e affermati di altri settori presenziano e dialogano con il conduttore tra passato, presente e nuovi progetti. Per il pubblico di Che tempo che fa, la terza puntata sarà davvero ricca di ospiti ... Leggi su 361magazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Domenica sera su Rai tre in onda la terzanuova edizione di Cheche fa, programma condotto da Fabio Fazio Domenica 17su Rai Tre andrà in onda la terzanuova edizione di Cheche fa. Il programma condotto da Fabio Fazio, affiancato da Filippa Lagerback e da Luciana Littizzetto è stato ben accolto nel suo ritorno in onda. Il successo di ascolti e di attenzione dipende soprattutto dalla caratura degli ospiti che intervengono. Di volta in volta, volti noti dello spettacolo ed esponenti conosciuti e affermati di altri settori presenziano e dialogano con il conduttore tra passato, presente e nuovi progetti. Per il pubblico di Cheche fa, la terzasarà davvero ricca di ospiti ...

