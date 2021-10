Catania | il tentativo di furto è un disastro | il ladro cade due volte dalla moto e perde la borsa rubata Arrestato insieme al complice – Video

(Di sabato 16 ottobre 2021) Arraffa la, scappa, madella. Ritenta di salirvi sopra, mentre la povera malcapitata lo insegue. Niente:di nuovo, coi jeans che gli si abbassano, mostrando gli slip. E laresta a terra. E viene recuperatavittima. Il fallimentaredisi è verificato nel parcheggio di un noto centro commerciale di Tremestieri Etneo (). Come se non bastasse, i carabinieri della Compagnia di Gravina, grazie alle immagini disorveglianza, sono riusciti a identificare i due ladri e ad arrestarli. Si tratta di due pregiudicati catanesi di 47 e 57 anni, accusati di tentatoaggravato in concorso. L'articolo proviene da Il Fatto ...

