Catania, a 24 ore dalla scomparsa, ritrovata morta nelle campagne: il fratello confessa l'omicidio (Di sabato 16 ottobre 2021) Era scomparsa da Catania da appena 24 ore, Lucrezia Di Prima, la 37enne di cui non si avevano più notizie da ieri. Da quando è sembrata improvvisamente svanire nel nulla da San Giovanni La Punta, (nel Catanese), apparentemente senza lasciare traccia. Era stato il fratello 22enne a dare l'allarme ai carabinieri, coi familiari che, dopo qualche ora senza notizie della loro congiunta, si erano recati nel commissariato più vicino per sporgere denuncia. Neanche il tempo di indagare sulla scomparsa, però, che le indagini hanno condotto al più tragico degli esiti. Quello che ha stravolto la situazione e cambiato le indagini: dalle ricerche di una donna che sembrava irreperibile. All'ipotesi di reato che coinvolgerebbe il fratello della donna, ritrovata priva di vita nelle ...

