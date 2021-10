Caso Assange, la compagna denuncia: “Gli USA vogliono ucciderlo” (Di sabato 16 ottobre 2021) . La donna è al Salone del Libro di Torino per presentare il libro di Stefania Maurizi proprio sul Caso Assange Stella Moris, compagna di Julian Assange, accusa gli Stati Uniti di voler uccidere il suo compagno. L’estradizione sarebbe solo una scusa per portarlo in America, dove stanno pianificando di assassinarlo. Le sue parole sono arrivate al Il Corriere della sera, che riporta: “Il Paese che sta cercando di estradarlo ha pianificato di ucciderlo in modo stragiudiziale. La chiave per arrivare alla liberazione di Julian è piuttosto semplice: le leggi che esistono dovrebbero essere rispettate, invece che sovvertite“. Poi aggiunge una considerazione: “Washington dovrebbe difendere la libertà di stampa a livello globale, invece che approvare la persecuzione e l’incarcerazione di giornalisti, ... Leggi su 361magazine (Di sabato 16 ottobre 2021) . La donna è al Salone del Libro di Torino per presentare il libro di Stefania Maurizi proprio sulStella Moris,di Julian, accusa gli Stati Uniti di voler uccidere il suo compagno. L’estradizione sarebbe solo una scusa per portarlo in America, dove stanno pianificando di assassinarlo. Le sue parole sono arrivate al Il Corriere della sera, che riporta: “Il Paese che sta cercando di estradarlo ha pianificato diin modo stragiudiziale. La chiave per arrivare alla liberazione di Julian è piuttosto semplice: le leggi che esistono dovrebbero essere rispettate, invece che sovvertite“. Poi aggiunge una considerazione: “Washington dovrebbe difendere la libertà di stampa a livello globale, invece che approvare la persecuzione e l’incarcerazione di giornalisti, ...

