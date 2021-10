Carolyn Smith, torna il dolore della malattia (Di sabato 16 ottobre 2021) Va in onda oggi una nuovissima puntata di Ballando con le stelle: l’amato programma di Rai Uno torna in prima serata. Tra la giuria ci sarà anche Carolyn Smith, dall’inizio presidente della giuria. Carolyn Smith e la sua malattia Smith è tornata a parlarne dalle pagine del settimanale Oggi: “Gli ultimi esami sono andati bene. E con questo pensavo fosse finita, invece no. Sembra che questo tumore giochi a nascondino, va e viene. Le cure lo tengono a bada, se le interrompessi ci sarebbe il 65% di possibilità che riappaia. E allora vado avanti, anche se ho dolori da morire”. Felicemente sposata con Tino Michielotto dal 1997, Carolyn ha vissuto il lockdown a casa, come tutti noi, con il Covid-19 che l’ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Va in onda oggi una nuovissima puntata di Ballando con le stelle: l’amato programma di Rai Unoin prima serata. Tra la giuria ci sarà anche, dall’inizio presidentegiuria.e la suata a parlarne dalle pagine del settimanale Oggi: “Gli ultimi esami sono andati bene. E con questo pensavo fosse finita, invece no. Sembra che questo tumore giochi a nascondino, va e viene. Le cure lo tengono a bada, se le interrompessi ci sarebbe il 65% di possibilità che riappaia. E allora vado avanti, anche se ho dolori da morire”. Felicemente sposata con Tino Michielotto dal 1997,ha vissuto il lockdown a casa, come tutti noi, con il Covid-19 che l’ha ...

