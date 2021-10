Carburanti | prezzi alle stelle | benzina | diesel | GPL | metano | come vedere dove costano meno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 ottobre 2021) Prosegue inarrestabile la corsa deidel carburante. I rincari sono ormai evidenti da giorni ed ormai tra gli automobilisti è partita la caccia al distributore più conveniente, anche se si tratta di pochi centesimi al litro. L’Osservatorio deidello sviluppo economico, attraverso il portale Quotidiano Energia, ha pubblicato il report sull’andamento del costo medio del carburante. Ebbene (dati di ieri 15 ottobre) laself ha raggiunto 1.728 al litro mentre il(sempre self) si è attestato a 1,588. Per quanto riguarda il servito siamo ad un costo medio di 1.863 per lae di 1.731 per il. Ma i picchi sono altissimi, conanche sopra i due euro al litro. Per quanto riguarda il, fino al mese scorso, ...