Canoa slalom, i convocati dell’Italia Under 23 per il raduno di Valstagna: sette azzurrini al lavoro (Di sabato 16 ottobre 2021) Non è ancora finita la stagione 2021 per l’Italia Under 23 della Canoa slalom, specialità kayak: gli azzurrini saranno al lavoro la prossima settimana, da lunedì 18 a domenica 24 ottobre, a Valstagna, agli ordini del direttore tecnico Daniele Molmenti, il quale sarà coadiuvato dal responsabile tecnico federale Pierpaolo Ferrazzi. Sono sette gli azzurrini del kayak convocati per il ritiro: si tratta di cinque uomini, ovvero Marco Romano, Matteo Pistoni, Davide Ghisetti, Gabriele Grimandi e Tommaso Barzon, e due donne, ovvero Francesca Malaguti e Lucia Gabriella Pistoni. I convocati dell’Italia KAYAK MASCHILE C.C. BRESCIA: Marco ROMANO IVREA C.C.: Matteo PISTONI, Davide GHISETTI C.C. BOLOGNA: Gabriele ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Non è ancora finita la stagione 2021 per l’Italia23 della, specialità kayak: glisaranno alla prossima settimana, da lunedì 18 a domenica 24 ottobre, a, agli ordini del direttore tecnico Daniele Molmenti, il quale sarà coadiuvato dal responsabile tecnico federale Pierpaolo Ferrazzi. Sonoglidel kayakper il ritiro: si tratta di cinque uomini, ovvero Marco Romano, Matteo Pistoni, Davide Ghisetti, Gabriele Grimandi e Tommaso Barzon, e due donne, ovvero Francesca Malaguti e Lucia Gabriella Pistoni. IKAYAK MASCHILE C.C. BRESCIA: Marco ROMANO IVREA C.C.: Matteo PISTONI, Davide GHISETTI C.C. BOLOGNA: Gabriele ...

