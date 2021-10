Calciomercato Fiorentina: dietro al mancato rinnovo di Vlahovic c’è la Juventus (Di sabato 16 ottobre 2021) La Juventus starebbe già organizzando il prossimo Calciomercato e dietro al mancato rinnovo di Vlahovic con la Fiorentina ci sarebbero i bianconeri dietro al mancato rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina ci sarebbe la Juventus. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarebbe già un accordo di massima tra l’entourage del giocatore e i bianconeri per giugno. A questo punto mancherebbe solamente l’intesa tra i club. Nella giornata di ieri c’erano stati sia lo sfogo dell’agente di Vlahovic che aveva annunciato di non voler parlare con la Fiorentina sia quello di Commisso, la Juventus rimane ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Lastarebbe già organizzando il prossimoaldicon laci sarebbero i bianconerialdi Dusancon laci sarebbe la. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarebbe già un accordo di massima tra l’entourage del giocatore e i bianconeri per giugno. A questo punto mancherebbe solamente l’intesa tra i club. Nella giornata di ieri c’erano stati sia lo sfogo dell’agente diche aveva annunciato di non voler parlare con lasia quello di Commisso, larimane ...

