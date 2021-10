Calcio: Serie A. Thiago Motta 'Bravi a credere nel nostro lavoro' (Di sabato 16 ottobre 2021) "Vittoria fondamentale anche per come l'abbiamo ottenuta", sottolinea il tecnico dello Spezia LA SPEZIA - "Fondamentale la vittoria, ma soprattutto fondamentale come abbiamo vinto. Era una partita ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) "Vittoria fondamentale anche per come l'abbiamo ottenuta", sottolinea il tecnico dello Spezia LA SPEZIA - "Fondamentale la vittoria, ma soprattutto fondamentale come abbiamo vinto. Era una partita ...

