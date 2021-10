Calcio | Gravina ' Vittorie azzurre grande regalo per il paese'

(Di sabato 16 ottobre 2021) Il presidente Figc: "Il modo migliore per ripartire dopo la pandemia" ROMA - "Nella vita di ciascuno ci sono dei momenti, dei giorni in cui si combinano una serie di frammenti, gioia, entusiasmo, ...

Il, con la straordinaria vittoria dell'Europeo, ha trascinato tutti: ci ha gasati". Queste ... Anche Gabriele, Presidente Fifa, ha rivissuto con le sue parole l'estate dei grandi ...Lo ha detto il presidente della Figc, Gabrieledall'Aula di Palazzo Madama, nel corso dell'... agli Europei die in altre specialità come il ciclismo. Le vittorie azzurre sono "il più ...Le parole dell'esterno della Roma: "Mourinho mi sta aspettando? Anche io mi sto aspettando molto" ROMA - Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, presente all'evento " Omaggio allo sport tricolore ...Così Gabriele Gravina, parlando a Palazzo Madama, rivive l'estate dei grandi successi azzurri. "Noi abbiamo costruito in maniera molto attenta un percorso, lo ha portato avanti Roberto Mancini, con i ...