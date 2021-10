Calcio | Gabriele Gravina | “Agli Europei crescita straordinaria dopo ogni vittoria”

(Di sabato 16 ottobre 2021), presidente della FIGC, ha parlato a Palazzo Madama, sede del Senato, dove si sono celebrati i grandi successe sportivi dell’Italia nel corso del 2021, su tutti Olimpiadi eddi. Il numero uno del pallone azzurro ha analizzato quanto accaduto, le sue parole sono state riportate dall’ANSA. Così: “Nella vita si combinano una serie di frammenti, di gioie, desideri, passione, orgoglio; mettendo assieme questi frammenti, abbiamo potuto dare volto a un bellissimo progetto che rimarrà radicato nella coscienza civica degli atleti e di tutti gli italiani“. Il presidente della FIGC parla dello sport in generale come mezzo di ripresa: “Penso che questo aspetto potesse regalarlo solo il mondo dello sport, rappresentava un’opportunità per un nuovo rinascimento ...

... agli Europei die in altre specialità come il ciclismo. L'omaggio fa parte del 18° ...pensarlo') a Spinazzola ('Spero di rientrare per novembre') accompagnato dal presidente della Figc...Le vittorie azzurre sono il più bel regalo che il mondo dello sport poteva regalare al Paese in un momento di difficoltà " ha dichiaratoGravina , in occasione dell'evento 'Omaggio allo ...Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a Palazzo Madama, sede del Senato, dove si sono celebrati i grandi successe sportivi dell'Italia nel corso del 2021, su tutti Olimpiadi ed Europei d ..."Nella vita si combinano una serie di frammenti, di gioie, desideri, passione, orgoglio; mettendo assieme questi frammenti, abbiamo potuto dare volto a un bellissimo progetto che rimarrà radicato nell ...