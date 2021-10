Calcio: D'Aversa 'A Cagliari crocevia, stoppare tradizione negativa' (Di sabato 16 ottobre 2021) Sampdoria senza Damsgaard ma con Gabbiadini e Verre recuperati GENOVA - "Ho letto molto in settimana sul fatto che Cagliari sia un campo ostico. Tra corsi e ricorsi storici mi è quasi venuto da fare ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) Sampdoria senza Damsgaard ma con Gabbiadini e Verre recuperati GENOVA - "Ho letto molto in settimana sul fatto chesia un campo ostico. Tra corsi e ricorsi storici mi è quasi venuto da fare ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Aversa Sampdoria, D'Aversa: 'A Cagliari serve massimo impegno' ... la trasferta a Cagliari è un vero e proprio tabù per la Sampdoria : " Ho letto molto in settimana sul fatto che Cagliari sia un campo ostico - sottolinea Roberto D'Aversa nella conferenza stampa ...

Calcio: D'Aversa 'A Cagliari crocevia, stoppare tradizione negativa' "Servirà una prestazione all'altezza, perché questo è un crocevia - conferma l'importanza della gara D'Aversa - Dobbiamo concedere il meno possibile e fare sì che la nostra prestazione coincida con ...

