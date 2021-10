Cagliari-Sampdoria, Mazzarri: “Per me il campionato inizia ora. Gli uruguaiani? Non li ho ancora visti” (Di sabato 16 ottobre 2021) Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Sampdoria, sfida valevole per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022: “Parto dal presupposto che la rosa intera durante la pausa non l’ho avuto, ma chi ha lavorato con me ha fatto un lavoro ottimo. I giocatori hanno sudato tanto e penso porterà benefici ai ragazzi: abbiamo fatto un richiamo della preparazione, purtroppo non c’erano tutti e sapete benissimo gli assenti. Tatticamente il mio vero rammarico è che sono stati sempre quelli, hanno assorbito bene le mie indicazioni. Gli uruguaiani? Non li ho ancora visti, domani li incontrerò e deciderò chi è pronto, chi subentrerà e così via: purtroppo queste sono le regole del campionato e devo accettarle”. “Vorrei essere schietto e leale con tutti: ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Walterha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, sfida valevole per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022: “Parto dal presupposto che la rosa intera durante la pausa non l’ho avuto, ma chi ha lavorato con me ha fatto un lavoro ottimo. I giocatori hanno sudato tanto e penso porterà benefici ai ragazzi: abbiamo fatto un richiamo della preparazione, purtroppo non c’erano tutti e sapete benissimo gli assenti. Tatticamente il mio vero rammarico è che sono stati sempre quelli, hanno assorbito bene le mie indicazioni. Gli? Non li ho, domani li incontrerò e deciderò chi è pronto, chi subentrerà e così via: purtroppo queste sono le regole dele devo accettarle”. “Vorrei essere schietto e leale con tutti: ...

