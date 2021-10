Cagliari-Sampdoria | D’Aversa | “Fermare la tradizione negativa | sarà un crocevia”

(Di sabato 16 ottobre 2021) “Ho letto molto in settimana sul fatto chesia un campo ostico. Tra corsi e ricorsi storici mi è quasi venuto da fare gli scongiuri. Non vogliamo che questa diventi una: è venuto il momento di stopparla. Ci aspetta una partita molto difficile. Sappiamo l’importanza di questa gara e l’affronteremo con il massimo impegno. Il valore della rosa delnon è rispecchiato dalla classifica: hanno qualche problema di risultati, ma noi dobbiamo farci trovare pronti per intensità, determinazione e qualità”. Queste le parole dell’allenatore della, Roberto, alla vigilia del match contro ilin cui i doriani dovranno provare a ribaltare unaestremamentein un momento altalenante della ...

Roberto D'Aversa, tecnico della Sampdoria, ha presentato la sfida contro il Cagliari: le sue dichiarazioni in conferenza stampa Roberto D'Aversa, tecnico della Sampdoria, ha presentato la sfida contro il Cagliari. SFIDA - "Ho letto molto in settimana sul fatto che Cagliari sia un campo ostico. Tra corsi e ricorsi storici mi è quasi venuto da fare gli scongiuri", ha ironizzato D'Aversa. "Non vogliamo che questa ... Il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa prepara il piano anti Cagliari: qualche dubbio di formazione per lui ASSENTI. La Sampdoria, che domani sarà ospite del Cagliari all'Unipol Domus, registra a ...