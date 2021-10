Bundesliga 2021 2022 | il Dortmund stende il Mainz | pari tra Friburgo e Lipsia

Leggi su sportface

(Di sabato 16 ottobre 2021) Il Borussia Dormund3-1 ilnel match valevole per l’ottava giornata digrazie alla rete realizzata da Marco Reus e alla doppietta di Erling Braut Haaland e, in attesa del Bayern Monaco, balza momentaneamente in testa alla classifica. Successi importanti anche per le due formazioni di Berlino, Hertha ed Union, che battono rispettivamente Eintracht Francoforte (1-2) e Wolfsburg (2-0) conquistando tre preziosissimi punti per i loro obiettivi. Il, invece, non va oltre il pareggio per 1-1 contro il: all’iniziale vantaggio ospite firmato da Emil Forsberg risponde la marcatura nella ripresa di Woo-Yeong Jeong. In coda Anthony Losilla regala al Bochum un fondamentale successo sul Greuther Furth, che resta ultimo in classifica ...