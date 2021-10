Brunori Sas è diventato papà: è nata Fiammetta. La prima foto della figlia del cantautore e Simona Marrazzo (Di sabato 16 ottobre 2021) Brunori Sas è diventato papà per la prima volta. È nata Fiammetta, frutto dell’amore tra Dario Brunori (vero nome dell’artista) e la compagna Simona Marrazzo. L’annuncio l’ha dato lo stesso cantautore tramite i suoi profili social, che ha voluto condividere con i suoi follower la gioia per l’arrivo del primo fiocco rosa, sulla soglia dei suoi 44 anni. Brunori Sas è papà, l’incontenibile gioia per la figlia Fiammetta Fiammetta è la prima figlia del cantautore Brunori Sas, avuta con la compagna di sempre Simona Marrazzo, colei ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 16 ottobre 2021)Sas èper lavolta. È, frutto dell’amore tra Dario(vero nome dell’artista) e la compagna. L’annuncio l’ha dato lo stessotramite i suoi profili social, che ha voluto condividere con i suoi follower la gioia per l’arrivo del primo fiocco rosa, sulla soglia dei suoi 44 anni.Sas è, l’incontenibile gioia per laè ladelSas, avuta con la compagna di sempre, colei ...

