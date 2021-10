Brentford-Chelsea 0-1, Mendy salva il risultato al 93?: parata clamorosa (VIDEO) (Di domenica 17 ottobre 2021) Edouard Mendy protagonista assoluto nella vittoria del Chelsea sul campo del Brentford per 1-0 in Premier League. Il portiere dei Blues infatti ha compiuto diverse parate importanti, ma si è assolutamente superato in pieno recupero quando al 93? ha respinto la girata ravvicinata di Jansson con un intervento destinato a fare il giro del web. Una vera e propria prodezza che consente al Chelsea di tornare a Londra con tre punti in più in classifica. IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Edouardprotagonista assoluto nella vittoria delsul campo delper 1-0 in Premier League. Il portiere dei Blues infatti ha compiuto diverse parate importanti, ma si è assolutamente superato in pieno recupero quando al 93? ha respinto la girata ravvicinata di Jansson con un intervento destinato a fare il giro del web. Una vera e propria prodezza che consente aldi tornare a Londra con tre punti in più in classifica. ILSportFace.

