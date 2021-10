Brasile | si indaga sulla morte sospetta di 200 pazienti per un farmaco sperimentale anti-Covid

(Di sabato 16 ottobre 2021) Insiadessodi 200che, a quanto riporta Agi, senza firmare alcuna autorizzazione, sarebbero stati utilizzati come cavie umane per testare uncontro il-19, per uno studio approvato dalle massime autorità sanitarie.di 200perIlinsarebbe stato somministrato senza autorizzazione a 200. Secondo l’Organizzazione Onu per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) questo potrebbe ...

AGI - Agenzia Italia

