Bottura e il Tortellante per dare futuro ai ragazzi autistici

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - È stato servito nell'ex Monastero di Astino in provincia di Bergamo, un pranzo di solidarietà per unire l'alta cucina italiana all'inclusione di ragazzi autistici. Un'iniziativa realizzata da Bper Banca e dal Tortellante, laboratorio terapeutico e abilitativo, dove giovani nello spettro autistico imparano a produrre pasta fresca fatta a mano. Sotto la supervisione dello chef stellato Massimo Bottura, i ragazzi si sono impegnati nelle cucine della suggestiva location per mettere a disposizione degli ospiti, quanto appreso nell'associazione. Ogni singola specialità emiliana, servita all'interno del territorio bergamasco, è stata poi portata sulle tavole dei commensali direttamente da loro in qualità di camerieri. "È la diversità ciò che più dobbiamo apprezzare di questi ...

